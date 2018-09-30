Артем Михеев рассказал, как пробился в состав «Ак Барса»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нападающий «Ак Барса» Артем Михеев, ставший автором победной шайбы в ворота «Адмирала» (4:2), после матча рассказал, как ему далось пробиться в состав команды.

«Хорошо, что выиграли. Снова не очень уверенно начали, много было удалений, но выправили ситуацию и выиграли. Сами не понимаем, почему так начинаем, нам надо работать над этим. Выиграли, это самое главное. Удаления в первом периоде раз судья давал, значит заслуженные. Никто не хочет отдавать два очка, поэтому матчи выходят напряженными», — резюмировал Михеев.

Про себя Михеев сказал, что много работает, поэтому и пробился в состав «Ак Барса». «Продолжаю работать. Сейчас это самое главное. Все нормально. Повторюсь, главное было работать», — ответил 23-летний форвард.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.