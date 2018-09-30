Эмиль Гарипов прокомментировал возвращение в команду после травмы

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов, который не играл почти месяц из-за травмы, прокомментировал свое сегодняшнее возвращение в ворота родной команды, обыгравшей «Адмирал» (4:2).

«Нормально, ребята помогли, поддержали. Забили четыре гола, хорошо оборонялись, выиграли сегодня. Скажу честно — эмоции после возвращения были непростые, очень хотелось быстрее начать сезон нормально, сыграть и победить. Слава богу, все получилось. Конечно, я ведь без дела не сидел, готовился. Просто не играл, но так же тренировался, просто параллельно лечился», — резюмировал Гарипов.

Вспоминая второй период, где было много удалений, в том числе игра казанцев в формате «3 на 5», Гарипов отметил, что такая нагрузка ему помогла. «Этот период помог мне быстрее войти в игру. Я все-таки месяц не играл, тяжело еще было почувствовать игру. А эти удаления мне наоборот помогли — я быстрее вошел в матч. Вторая пропущенная шайба? Не знаю, тренеры скажут. Есть, конечно, любой гол — ошибка вратаря, не могу сказать, что я здесь прав», — признался вратарь.

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