Сергей Светлов: «Я ребятами доволен»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов, комментируя поражение от «Ак Барса» (2:4), остался доволен своим подопечными.

«Хочу поздравить „Ак Барс“ с заслуженной победой и хорошей игрой. Жалко, что мы сегодня возвращаемся домой без очков — у нас закончилась выездная серия. Довольно неплохо мы играли в этой поездке, и сегодня игра была хороша. Жалко, что были удаления при счете 2:1 — мастерство соперника сыграло свою роль, мы пропустили два гола в меньшинстве. Третий гол был уже в формате „пять на пять“, но мы не успели там впятером сыграть. Немножко жалко, но игра была хорошая, самоотдача тоже, я ребятами доволен», — резюмировал наставник «Адмирала».

Кроме того, Светлов сказал про своего защитника Таратунина, который еще год назад играл в Казани за «Барс». «Он не попадал в состав команды ВХЛ, а у нас играет и довольно неплохо. Парень прибавляет, желание у него есть, настрой тоже, так что пока он соответствует команде. Не бывает такого, что это чей-то индивидуальный прогресс, прогресс общий, командный. Если игрок хочет чего-то достигнуть, он своей работой достигает какого-то результата», — заметил Светлов.

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