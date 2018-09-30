Татар-информ

30 сентября 2018, 21:30

Наука и образование

Директор ИКИ рассказал, чем будут заниматься российские космонавты на лунной базе

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Наука и образование

Директор ИКИ рассказал, чем будут заниматься российские космонавты на лунной базе

На базе могут проводиться исследования Луны, например, можно искать запасы воды, в которой могут оставаться следы простых органических веществ.

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Российские космонавты, которые в будущем будут работать на лунной базе, могут заняться поиском на спутнике Земли примитивной органики, которая сможет помочь выяснить, как на планетах появляется жизнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института космических исследований РАН, член-корреспондента РАН Анатолия Петруковича.

На базе могут проводиться исследования Луны, например, можно искать запасы воды, в которой могут оставаться следы простых органических веществ, сказал Петрукович.

По его словам, существует гипотеза, по которой вода на Луне появляется при падении комет, которые несут в себе следы примитивной органики, «зародившейся» в космосе.

По современным понятиям в космосе много примитивной органики, но добраться до самих комет сложно, а Луна в этом смысле более доступна, пояснил директор ИКИ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России создают оптические часы для использования их в космосе, в том числе для полетов на Марс.

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