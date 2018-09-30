Зинэтула Билялетдинов об игре с «Адмиралом»: «Соперник достойно воевал»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:2), отдав должное сопернику.

«Непростая игра была, сложная. Соперник достойно воевал, создавал нам большие проблемы. Радует, что мы сегодня сыграли неплохо в большинстве. Я уже говорил, что когда-то голы придут, главное, чтобы мы работали над этим. И что мы выиграли тоже очень важно», — резюмировал Билялетдинов.

Отдельно наставник казанцев сказал про нападающих Станислава Галиева, набирающего мало очков, и неиграющего Даниса Зарипова. «Мне сложно сказать, в чем причина у Галиева. Во всяком случае, он старается, пока не получается. Что до Зарипова, то у нас есть своя программа, по которой он работает. Поэтому было принято решение дать ему отдохнуть», — пояснил он.

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