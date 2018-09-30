СМИ сообщили о дефекте в iPhone XS

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В недавно вышедшей модели iPhone XS обнаружили дефект, пишет «Российская газета».

Сообщения о том, что новый iPhone не заряжается в спящем режиме, появились на форумах Apple и Reddit.

Отмечается, что, для того чтобы началась зарядка устройства, нужно «разбудить» гаджет и пересоединить кабель Lightning. По данным портала Engadget, iPhone XS заряжается в спящем режиме на беспроводных станциях.

По мнению экспертов, причиной этой проблемы может быть баг программного обеспечения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что новые iPhone XS и XS Max не прошли проверку на прочность.

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