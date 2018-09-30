Кадыров прокомментировал слова главы МВД США о морской блокаде России

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рекомендовал министру внутренних дел США Райану Зинке, который заявил о возможной морской блокаде России, не тратить время на бессодержательные заявления. Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями, говорится в сообщении в социальной сети.

По словам Кадырова, такое заявление Зинке свидетельствует о том, что он слабо знает Россию, ее историю, способности и возможности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по словам Райана Зинке, Вашингтон может при необходимости организовать морскую блокаду России.

Член Совфеда Алексей Пушков назвал заявление Зинке «полным бредом».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.