«Ак Барс» обыграл «Адмирал»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В последнем матче домашней серии казанский «Ак Барс», дважды уступая в счете, обыграл «Адмирал» из Владивостока со счетом 4:2.

Третий матч подряд игру в воротах казанцев начинает новый голкипер. С «Куньлунем» это был Владислав Подъяпольский, с «Амуром» — Александр Шарыченков, сегодня — Эмиль Гарипов. Гарипов получил травму после стартового матча нового сезона со СКА 1 сентября и пропустил все последующие игры в сентябре. Но сам факт показателен и чрезвычайно редок в практике «Ак Барса». В остальном стартовый состав хозяев не претерпел никаких изменений по сравнению с предыдущей игрой с «Амуром».

Сама игра с дальневосточниками получилась очень упорной. Правда, нельзя не отметить, что свою руку к этому приложили и судьи. Просто скажем, что в первом периоде хозяева заработали 12 минут штрафа, гости — 4. Первое же удаление в составе «Ак Барса» гости реализовали, уложившись всего за 7 секунд. Как и позавчера в Нижнекамске, все было разыграно как под копирку, выигранное вбрасывание в зоне хозяев, откат шайбы на синию линию защитнику Александру Угольникову, сильнейший щелчок, гол, 0:1. Точно также он забил и «Нефтехимику». На этот раз «Адмирал» разыграл лишнего на секунды быстрее. Вскоре казанцы на 83 секунды остались втроем против целой пятерки дальневосточников, но сумели выстоять при громогласной поддержке родных трибун.

Моментов забросить ответную шайбу у казанцев было немало, атаковали они много, яростно и настойчиво, но каждый раз голкипер «Адмирала» Никита Серебряков выбирал верную позицию, раз за разом выручая свою команду. Так и ушли соперники на первый перерыв со счетом 0:1.

Еще большим игровой перевес «Ак Барса» стал во второй трети матча. Но лишь за шесть с лишним минут до конца второго периода первая шайба влетела в ворота «Адмирала». Дожали соперника те, кому это положено делать, лидеры казанцев, первая пятерка. Шайба на счет Антона Ландера, 1:1. На последней минуте периода шайба угодила то ли в штангу, то ли в перекладину ворот гостей, но после видеопросмотра арбитры зафиксировали, что шайба не пересекла линию ворот. Любопытно, что во втором периоде судьи никого не удаляли.

Едва начался третий период, как гости снова вышли вперед, очень точно в открытый угол ворот Гарипова бросил один из двух чешских легионеров в составе «Адмирала» форвард Войтех Полак, 1:2. Но на этот раз гости вели в счете совсем недолго, всего три минуты, пока не остались в меньшинстве. Тут и «Ак Барс» свое большинство реализовал, Роб Клинкхаммер подсуетился на добивании, затолкав шайбу ворота с пятачка, 2:2. Еще одно удаление в составе «Адмирала», и счет стал 3:2. Правда, в тот момент, когда Артем Михеев подправил шайбу после дальнего броска Альберта Яруллина, удаленный игрок гостей уже выскочил на лед, но это ничего не меняет. Впервые в матче казанцы вышли вперед, 3:2. Разумеется, в концовке гости сняли вратаря, выпустив шестого полевого игрока. Не без труда, но хозяева сумели удержать свое минимальное преимущество до конца встречи, успев поразить пустые ворота «Адмирала», 4:2. Это Клинкхаммер оформил свой дубль.

После 13 матчей в активе «Ак Барса» стало 18 очков. В следующем туре 4 октября в Москве казанцы сыграют с тамошним «Динамо».

«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). Шайбы забросили: Ландер (34), Клинкхаммер (46, 60), Михеев (50) — Угольников (7), Полак (43). Штраф: 12-8.

«Ак Барс»: Гарипов. Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведо; Юдин — Яруллин, Глухов — Ткачев — Галиев; Батыршин — Абросимов, Лукоянов — Михеев — Потапов; Клинкхаммер — Бурмистров — Кара, Лямкин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.