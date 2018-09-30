Татар-информ

30 сентября 2018, 19:39

Спорт

«Ак Барс» обыграл «Адмирал»

Рекомендуем

Спорт

«Ак Барс» обыграл «Адмирал»

Фото: Салават Камалетдинов

В следующем туре 4 октября в Москве казанцы сыграют с «Динамо».

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В последнем матче домашней серии казанский «Ак Барс», дважды уступая в счете, обыграл «Адмирал» из Владивостока со счетом 4:2.

Третий матч подряд игру в воротах казанцев начинает новый голкипер. С «Куньлунем» это был Владислав Подъяпольский, с «Амуром» — Александр Шарыченков, сегодня — Эмиль Гарипов. Гарипов получил травму после стартового матча нового сезона со СКА 1 сентября и пропустил все последующие игры в сентябре. Но сам факт показателен и чрезвычайно редок в практике «Ак Барса». В остальном стартовый состав хозяев не претерпел никаких изменений по сравнению с предыдущей игрой с «Амуром».

Сама игра с дальневосточниками получилась очень упорной. Правда, нельзя не отметить, что свою руку к этому приложили и судьи. Просто скажем, что в первом периоде хозяева заработали 12 минут штрафа, гости — 4. Первое же удаление в составе «Ак Барса» гости реализовали, уложившись всего за 7 секунд. Как и позавчера в Нижнекамске, все было разыграно как под копирку, выигранное вбрасывание в зоне хозяев, откат шайбы на синию линию защитнику Александру Угольникову, сильнейший щелчок, гол, 0:1. Точно также он забил и «Нефтехимику». На этот раз «Адмирал» разыграл лишнего на секунды быстрее. Вскоре казанцы на 83 секунды остались втроем против целой пятерки дальневосточников, но сумели выстоять при громогласной поддержке родных трибун.

Моментов забросить ответную шайбу у казанцев было немало, атаковали они много, яростно и настойчиво, но каждый раз голкипер «Адмирала» Никита Серебряков выбирал верную позицию, раз за разом выручая свою команду. Так и ушли соперники на первый перерыв со счетом 0:1.

Еще большим игровой перевес «Ак Барса» стал во второй трети матча. Но лишь за шесть с лишним минут до конца второго периода первая шайба влетела в ворота «Адмирала». Дожали соперника те, кому это положено делать, лидеры казанцев, первая пятерка. Шайба на счет Антона Ландера, 1:1. На последней минуте периода шайба угодила то ли в штангу, то ли в перекладину ворот гостей, но после видеопросмотра арбитры зафиксировали, что шайба не пересекла линию ворот. Любопытно, что во втором периоде судьи никого не удаляли.

Едва начался третий период, как гости снова вышли вперед, очень точно в открытый угол ворот Гарипова бросил один из двух чешских легионеров в составе «Адмирала» форвард Войтех Полак, 1:2. Но на этот раз гости вели в счете совсем недолго, всего три минуты, пока не остались в меньшинстве. Тут и «Ак Барс» свое большинство реализовал, Роб Клинкхаммер подсуетился на добивании, затолкав шайбу ворота с пятачка, 2:2. Еще одно удаление в составе «Адмирала», и счет стал 3:2. Правда, в тот момент, когда Артем Михеев подправил шайбу после дальнего броска Альберта Яруллина, удаленный игрок гостей уже выскочил на лед, но это ничего не меняет. Впервые в матче казанцы вышли вперед, 3:2. Разумеется, в концовке гости сняли вратаря, выпустив шестого полевого игрока. Не без труда, но хозяева сумели удержать свое минимальное преимущество до конца встречи, успев поразить пустые ворота «Адмирала», 4:2. Это Клинкхаммер оформил свой дубль.

После 13 матчей в активе «Ак Барса» стало 18 очков. В следующем туре 4 октября в Москве казанцы сыграют с тамошним «Динамо».

«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1). Шайбы забросили: Ландер (34), Клинкхаммер (46, 60), Михеев (50) — Угольников (7), Полак (43). Штраф: 12-8.

«Ак Барс»: Гарипов. Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведо; Юдин — Яруллин, Глухов — Ткачев — Галиев; Батыршин — Абросимов, Лукоянов — Михеев — Потапов; Клинкхаммер — Бурмистров — Кара, Лямкин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Дэвид Блатт: В овертайме сказал игрокам «Олимпиакоса», что надежда умирает последней
Новости дня
00:14
В Нацмузее РТ состоится презентация книги о становлении комсомола в Казани

В Нацмузее состоится презентация книги «Из истории казанской городской комсомольской организации 1960-х годов», изданной к 100-летию ВЛКСМ.

30.09 23:15
В Нижнекамске появилась своя студия по созданию мультфильмов

Проект «Сказочная страна "Детство"» центра «Веста» стал победителем в номинации «Духовность и культура».

30.09 22:31
Дэвид Блатт: В овертайме сказал игрокам «Олимпиакоса», что надежда умирает последней

«Олимпиакос» победил в овертайме матча за третье место Кубка Гомельского казанский УНИКС (91:89).

30.09 22:04
Для нижнекамской молодежи проведут Школу лидера-2018

Молодежь ожидает торжественное открытие, интеллектуальная игра «Квиз», туристическая эстафета, флешмобы, тренинги, творческие конкурсы.

30.09 21:51
Димитрис Прифтис: «Исход матча решили детали в концовке»

Главный тренер УНИКСа рассказал о перспективах травмированного центрового Артема Клименко.

30.09 21:30
Директор ИКИ рассказал, чем будут заниматься российские космонавты на лунной базе
30.09 21:05
Артем Михеев рассказал, как пробился в состав «Ак Барса»

По словам 23-летнего нападающего Артема Михеева, он продолжает много работать.

30.09 20:59
Эмиль Гарипов прокомментировал возвращение в команду после травмы

По словам Гарипова, он быстрее вошел в игру во втором периоде, где было много удалений.

30.09 20:46
Сергей Светлов: «Я ребятами доволен»

Наставник «Адмирала» поздравил «Ак Барс» с заслуженной победой и хорошей игрой.

30.09 20:29
Зинэтула Билялетдинов об игре с «Адмиралом»: «Соперник достойно воевал»

Наставник казанцев прокомментировал игру Станислава Галиева, который набирает мало очков.

30.09 20:12
СМИ сообщили о дефекте в iPhone XS
30.09 19:58
Кадыров прокомментировал слова главы МВД США о морской блокаде России
30.09 19:39
«Ак Барс» обыграл «Адмирал»

В следующем туре 4 октября в Москве казанцы сыграют с «Динамо».

30.09 19:12
The Sun сообщило о визите принца Кентского в Россию
30.09 18:59
Украинская писательница призвала искоренить в стране русский язык
30.09 18:41
УНИКС занял четвертое место на Кубке Гомельского

В матче за третье место казанцы проиграли на последних секундах овертайма греческому «Олимпиакосу» со счетом 89:91.

30.09 18:16
Объявлен прием заявок на питчинг кинопроектов стран Арктики Arctic open

В конкурсной программе будут демонстрироваться образцы современного кинематографа стран Арктики и малых коренных народов Севера.

30.09 18:04
Футболисты «Крыльев Советов» и «Рубина» встретились лицом к лицу

Егор Голенков и Тимур Акмурзин устроили небольшую потасовку во время матча молодежных составов.

30.09 17:43
Путин провел выходной в хакасской тайге
30.09 17:26
Республиканская детская библиотека стала призером на «Детской книге на пьедестале почета»

Проект включает в себя книжную выставку-экспозицию, цикл мероприятий и встреч с татарскими детскими писателями-лауреатами Почетного списка IBBY.

30.09 17:13
Песков прокомментировал возможную поддержку Сербии по Косово
30.09 16:59
В Сирии прокомментировали решение России о поставках С-300
30.09 16:55
Ватерпольный клуб «Синтез» не выходит из группы и покидает Лигу Чемпионов

В последнем матче второго квалификационного раунда казанцы уступили черногорскому «Ядрану».

30.09 16:44
Алексей Кузнецов: «Было бы больше публики, стало бы просто замечательно»

Спортсмен из Ижевска отметил организацию «Кубка Казанского Кремля 2018» по танцевальному спорту.

30.09 16:41
В Казани на Ямашева перевернулась арендная иномарка

«Датсан» снес ограждение, опрокинулся на крышу и вылетел на трамвайные пути.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×