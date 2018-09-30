The Sun сообщило о визите принца Кентского в Россию

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Принц Кентский Майкл в сентябре побывал в Москве и принял участие в церемонии открытия международной школы. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Sun.

По данным издания, он не афишировал свою поездку в Россию, но заручился согласием МИД Британии.

Он решил посетить Москву, несмотря на рекомендацию властей Великобритании всем членам королевской семьи воздержаться от поездок в Россию в связи со скандалом в Солсбери.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что британские спецслужбы установили личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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