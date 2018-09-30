Ольга Бузова «включила» в новом клипе «ранимую девочку»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Певица Ольга Бузова выпустила клип на композиции с нового одноименного альбома «Принимай меня». На видео певица предстает для поклонников «нежной и ранимой девочкой».



В своем Instagram`e Бузова дала краткую аннотацию к новой работе: она сообщила, что хотела бы, чтобы ее увидели нежной, трогательной, женственной и ранимой «девочкой», которая прячется внутри нее. Также Ольга рассказала, что устала быть сильной, но ей нужно быть стойкой, чтобы отражать нападки противников.



В клипе Бузова предстает в четырех амплуа — милая девочка с плюшевым медведем, королева на белом троне, деловая женщина в строгом костюме и певица в белоснежном платье. В начале ролика вместе с героиней в помещении находятся несколько мужчин, но к концу песни все они исчезают, и Бузова остается одна.

«Принимай меня близко к сердцу, близко к телу принимай», — повторяет Бузова в рефрене.



Поклонники оценили новый клип певицы. «Какой чувственный клип, очень нежный и в то же время пронизывающий душу каждой ноткой, приятно смотреть и слушать!», «Умница! Трогательно и глубоко...», «Очень красиво», — написали подписчики.

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