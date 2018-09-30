УНИКС занял четвертое место на Кубке Гомельского

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС финишировал четвертым на предсезонном турнире Кубок Александра Гомельского в Москве. В матче за третье место казанцы проиграли на последних секундах овертайма греческому «Олимпиакосу» со счетом 89:91.

Напомним, что казанский УНИКС во второй раз принимал участие в московском турнире, посвященном памяти великого тренера ЦСКА и сборной СССР Александра Гомельского. В полуфинале вчера УНИКС проиграл армейцам с крупным счетом 65:96 и в матче за третье место встретился с греческим «Олимпиакосом», уступившим в своем полуфинале турецкому «Анадолу Эфес».

За три дня до первого официального матча вернулся в строй УНИКСа американский разыгрывающий Пьер Хенри, он сегодня сыграл с «Олимпиакосом» и стал одним из самых результативных игроков матча. Пока в лазарете команды находится тяжелый форвард Реймар Морган. В матче с ЦСКА повреждение получил центровой казанцев Артем Клименко, поэтому пропустил игру с греками.

УНИКС и «Олимпиакос» встретились сегодня уже второй раз за неделю, на прошлой неделе греки обыграли казанцев в финале предсезонного турнира на Крите.

УНИКС (Казань, Россия) — «Олимпиакос» (Афины, Греция) — 89:91 ОТ (19:18, 20:15, 19:20, 24:29, 7:9). Самые результативные: УНИКС — Ндур (22), Хенри (22), Эджим (16), Смит (11); «Олимпиакос» — Принтезис (28), Уильямс (22), Ледей (17).

В первой четверти ни одной из команд не удалось нанести сильный удар, игра шла абсолютно равная, о чем и свидетельствует счет первой десятиминутки, 19:18. А вот вторая четверть по праву осталась за казанцами. Счет 23:25 они быстро изменили на 30:27, так что на большой перерыв команды ушли при счете 39:33. Но вторая половина осталось уже за греками. В середине третьей четверти УНИКС вел со счетом 52:39, но «Олимпиакосу» удался рывок 7-0, 52:44. Это, пожалуй, был ключевой момент поединка. Через три минуты после начала четвертого периода греки настигли казанцев, 64:64. За минуту до конца основного времени после дальнего попадания Хенри УНИКС вел в счете 79:74, но удержать свое преимущество казанцам не удалось, 82:82. В овертайме греки постоянно вели в счете, пока Джамар Смит не забил с фолом, 89:89. И все же последний точный бросок в матче нанесли греки, 89:91. Добавим, что в эту пятиминутку УНИКС лишился Мориса Ндура и Андрея Кощеева, закончивших игру с пятью фолами.

Таким образом, в предсезонный период УНИКС провел девять матчей, пять побед при четырех поражениях.

Позднее в финале встретились ЦСКА и «Анадолу Эфес». УНИКС же остался в Москве, откуда команда вылетит на первую официальную игру сезона — 3 октября в Черногории матчем «Морнар Бар» казанцы стартуют в групповом турнире Кубка Европы. 7 октября на своей площадке УНИКС проведет первый матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором».

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