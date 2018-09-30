Украинская писательница призвала искоренить в стране русский язык

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Украинская писательница Лариса Ницой призвала вытеснить русский язык из страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Обозреватель».

Надо культурной волной, культурным натиском вытеснить русскоязычный московский продукт и московский язык из Украины украинским продуктом, заявила Ницой.

По ее словам, такой украинский продукт сейчас готовится, он уже есть и дальше продолжает развиваться. «И я думаю, что со временем мы выздоровеем от этого», — сказала она.

Ранее Лариса Ницой назвала «быдлом» украинцев, которые слушают российскую музыку, говорится в сообщении агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что украинский писатель Остап Дроздов назвал своих соотечественников «нацией болванов».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.