Татар-информ

30 сентября 2018, 18:04

Спорт

Футболисты «Крыльев Советов» и «Рубина» встретились лицом к лицу

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Спорт

Футболисты «Крыльев Советов» и «Рубина» встретились лицом к лицу

Фото: скриншот трансляции матча

Егор Голенков и Тимур Акмурзин устроили небольшую потасовку во время матча молодежных составов.

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Небольшая потасовка произошла во время встречи молодежных составов между вратарем «Рубина» Тимуром Акмурзиным и нападающим самарских «Крыльев Советов» Егором Голенковым.

После неудачного, но потенциально опасного штрафного голкипер рубиновых забрал мяч и готовился выносить из штрафной площади, но случайно задел одноклубника Голенкова Никиту Котина, после чего благополучно избавился от мяча. Нападающему «Крыльев» показалось, что арбитр не заметил фола, поэтому он решил восстановить справедливость самостоятельно. Голенков подскочил к Акмурзину и буквально столкнулся с ним лицом к лицу. Разборка футболистов продолжалась, пока их не разняли одноклубники и судья встречи, к которому также подключились лайнсмены.

По истечении инцидента арбитр показал обоим игрокам горчичники, и игра продолжилась. Матч завершился победой самарцев 2:0, голами отметились Иван Вучичевич и Максим Мухин.

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