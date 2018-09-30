Республиканская детская библиотека стала призером на «Детской книге на пьедестале почета»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Республиканская детская библиотека заняла второе место в конкурсе на лучший проект в рамках Всероссийской акции «Детская книга на пьедестале почета», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Конкурс состоялся в преддверии подготовки 37-го Международного Конгресса IBBY – Международного совета по детской книге, который впервые пройдет в Москве 5 – 7 сентября 2020 года.



Конкурс призван выявить наиболее успешный опыт проведения мероприятий, посвященных российским книгам из Почетного Списка IBBY.



В рамках состязания сотрудники Республиканской детской библиотеки разработали информационно-библиотечный проект по продвижению российских книг. Проект рассчитан на период проведения акции с 2017-го по 2020 год. Целевой аудиторией являются дошкольники и дети младшего школьного возраста. В комплект вошли 14 книг – среди них книги авторства Андрея Усачева, Сергея Махотина, Марины Москвиной, Валерия Воскобойникова, Софьи Прокофьевой и другие.



Проект включает в себя книжную выставку-экспозицию, цикл мероприятий и встреч с татарскими детскими писателями-лауреатами Почетного списка IBBY, а также издание различных библиографических пособий.



На ежегодном совещании директоров библиотек России директор Республиканской библиотеки РТ Разия Сираева в торжественной обстановке была награждена дипломом призера конкурса и подарочным комплектом книг.

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