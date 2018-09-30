Ватерпольный клуб «Синтез» не выходит из группы и покидает Лигу Чемпионов

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Ватерпольный клуб «Синтез» не сумел завоевать одну из двух главных путевок в следующий этап Лиги Чемпионов, уступив черногорскому «Ядрану» со счетом 18:6 и заняв третье место в группе.

Артем Одинцов, Алексей Рыжов-Аленичев, дважды Лев Магомаев, Джуро Радович и Эмиль Зиннуров сумели поразить ворота черногорцев.

Поединок с черногорским клубом получился сложным и драматичным. Оба соперника в случае успешного результата могли претендовать на путевку в следующий этап. Впрочем, задачи и мотивация на матч у каждого был, все-таки разные.

«Хозяева» накануне в упорной борьбе выиграли второй поединок подряд (участи «Короны» последовал греческий «Вульягмени», 8-7) и фактически гарантировали себе билет в 3-й раунд Лиги Чемпионов при любом положительном раскладе с «Синтезом». Достаточно даже «ничьей». А вот «Синтез» должен был идти вперед и побеждать, что у казанского клуба не вышло.

Теперь татарстанцы сосредоточат свои силы на выступлениях чемпионата России.

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