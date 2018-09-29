Алексей Кузнецов: «Было бы больше публики, стало бы просто замечательно»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Танцор из Ижевска Алексей Кузнецов похвалил организацию Международного турнира по танцевальному спорту «Кубок Казанского Кремля 2018» и посетовал на малое количество зрителей на трибунах.

«Мы еще не выступили, ждем своего первого тура. Но днем уже отлично станцевали наши ученики. Все прекрасно, только одно расстраивает: было бы больше публики, стало бы просто замечательно. А так, отличная площадка, свет, звук, диджей, очень крутая организация. По поводу соперников не задумываюсь, об этом неинтересно думать», — рассказал спортсмен.

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