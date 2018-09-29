Никита Новиков: «Косяки есть, но это часть турнира»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Спортсмен из Москвы Никита Новиков прокомментировал участие в Международном турнире по танцевальному спорту «Кубок Казанского Кремля 2018».

«Выступили хорошо, танец тоже хороший подобрали. Благодаря ежедневным тренировкам не было нарушений. Косяки, конечно, были, но они бывают всегда, это, можно сказать, часть турнира. Но нужно уметь с ними справляться, и пока у нас получается. Работу над ошибками будем проводить уже после турнира, чтобы не отвлекаться от танцев», — рассказал танцор.

В турнире, который проходит на площадке Дворца единоборств «Ак Барс», принимает участие около 1500 спортсменов, а для судейства задействовано более 40 арбитров.

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