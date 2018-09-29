В Казани проходит Международный турнир по танцевальному спорту «Кубок Казанского Кремля 2018»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). 29 сентября на площадке Дворца единоборств «Ак Барс» стартовал Международный турнир по танцевальному спорту «Кубок Казанского Кремля 2018», участие в котором принимает около 1500 спортсменов из России, Литвы, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Испании, Германии, Казахстана и Черногории.

Спортсмены соревнуются в 44 дисциплинах (европейская программа танцев, латиноамериканская программа, двоеборье) и в разных возрастных группах: от 5 до 35 лет.

С приветственным словом выступил президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла России Денис Кузнецов: «В Казани у нас есть возможность проводить самые лучшие соревнования по танцевальному спорту, возможность посетить этот прекрасный город».

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