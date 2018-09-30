Ким Чен Ын подарил Президенту Южной Кореи двух собак

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил Президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух собак породы Пхунсан, сообщает РИА Новости.

Подаренные собаки прошли необходимый карантинный осмотр и были доставлены в президентский дворец 27 сентября. Собаки получили клички Сонган и Коми.

Отмечается, что у Президента Южной Кореи уже есть одна собака той же породы по кличке Мару.

Мун Чжэ Ин пробыл в КНДР с рабочим визитом с 18-го по 20 сентября. В результате переговоров стороны подписали совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны.

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