Ким Чен Ын подарил Президенту Южной Кореи двух собак

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил Президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух собак породы Пхунсан, сообщает РИА Новости.
Подаренные собаки прошли необходимый карантинный осмотр и были доставлены в президентский дворец 27 сентября. Собаки получили клички Сонган и Коми.
Отмечается, что у Президента Южной Кореи уже есть одна собака той же породы по кличке Мару.
Мун Чжэ Ин пробыл в КНДР с рабочим визитом с 18-го по 20 сентября. В результате переговоров стороны подписали совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны.