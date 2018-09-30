Тхэквондистки из Воронежской области: «Ожидания от Кубка оправданы на 120 процентов»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Тхэквондистки из Воронежской области Анастасия и Татьяна Лисенковы прокомментировали свое участие в Кубке Посла Республики Корея в Российской Федерации, который проходил в казанском Центре бокса и настольного тенниса.

«От кубка ожидаем зрелищных боев, надеемся получить опыт международных соревнований. Главными соперниками считаем Татарстан, на втором месте — Москва. Наши ожидания от Кубка оправданы на 120 процентов, потому что не верили в то, что сможем пройти сборную Москвы. Несколько раз уже участвуем на этом кубке и всегда от столицы или Татарстана вылетали. Но не в этот раз», — поделились спортсменки.

В этом розыгрыше Кубка команда Центрального федерального округа в финале встречалась со сборной Татарстана, где победу одержали хозяева турнира.

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