В джунглях Вьетнама нашли останки советского летчика

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В джунглях Вьетнама нашли останки двух летчиков, один из которых предположительно является капитаном советских ВВС Юрием Поярковым, сообщает RT со ссылкой на телеканал «Звезда».

Юрий Поярков проходил службу в качестве пилота-инструктора во Вьетнамской народной армии. Военный пропал в 1971 году во время учебного полета с другим летчиком на МиГ-21С. После десяти дней безрезультатных поисков вьетнамцы прекратили операцию.

Сегодняшние поиски проводились в северной части государства в течение года по просьбе внучки пропавшего летчика.

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