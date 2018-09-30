Халил Шайхутдинов: В Татарстане тхэквондо находится на высоком уровне

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов рассказал о своем отношении к Кубку Посла Республики Южная Корея по тхэквондо.

«Для нас большая честь проводить юбилейный десятый Кубок Посла Республики Корея, и я очень рад, что и мужская, и женская команды Татарстана вышли в финал. Это показывает, что в Татарстане тхэквондо находится на высоком уровне. Надеюсь, болельщикам мероприятие понравится», — поделился Шайхутдинов.

Также первый замминистра спорта отметил, что ранее прошла встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Южной Кореи У Юн Гына с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, где они обсудили дальнейшие планы по сотрудничеству и проведению совместных сборов для спортсменов.

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