Лера Кудрявцева в последний момент изменила имя своей дочери

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что хотела назвать свою дочь Алисой. Однако по условиям договора с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, девочку назвали Машей, пишет газета «Семь дней».



На съемках программы «Секрет на миллион» с Александром Жулиным Лера рассказала, что в ожидании рождения дочки они с мужем выбрали для нее два имени. Супруги договорились, что если дочь будет похожа на Леру, то малышку назовут Алисой, а если на мужа — Машей.



Ведущая призналась, что ей хотелось, чтобы дочка была похожей на нее, однако когда малышка родилась, то все вопросы сразу отпали. По словам Кудрявцевой, их дочь – копия папы.



Также Лера рассказала и о беременных причудах. Так, ей нравились необычные запахи: она нюхала чистящее средство «Пемолюкс» и «сходила с ума» от разогретых рельс в метро.

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