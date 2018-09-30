Ватерполисты «Синтеза» в рамках Лиги Чемпионов обыграли румынскую «Корону»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Во втором поединке второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов ватерполисты «Синтеза» оказались сильнее «Короны» из Румынии. Встреча, которая проходила 29 сентября в черногорском городе Герцег-Нови, завершилась победой казанцев со счетом 13:8.

В составе «Синтеза» дублем отметился Эмиль Зиннуров, покером — Алексей Бугайчук, хет-триком — Арслан Закиров. Также отличились Егор Васильев, Александр Ерышов, Артем Одинцов и Лев Магомаев.

Эта победа является важной для казанского коллектива, особенно после поражения от греческого «Вульягмени». У «Синтеза» все еще есть шанс обеспечить себе проход в третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов, если в следующем матче они победят черногорский «Ядран», а греки уступят «Короне».

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