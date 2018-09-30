Для нижнекамской молодежи проведут Школу лидера-2018

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). С 5 по 7 октября в Нижнекамске состоится Школа лидера-2018. Событие пройдет на территории лагеря «Зангар Куль», сообщает пресс-служба Нижнекамского района.
Заезд организует аграрное молодежное объединение совместно с центром «Алан». Организаторы обещают слушателям Школы насыщенную программу. Молодежь ожидает торжественное открытие, интеллектуальная игра «Квиз», туристическая эстафета, флешмобы, тренинги, творческие конкурсы и многое другое.
В день закрытия Школы будет проведена акция «Нас здесь не было!» по уборке территории лагеря.
Участниками Школы лидера может стать активная молодежь от 16 до 35 лет. Заявки принимаются до 3 октября по e-mail mc.alan@mail.ru с пометкой «на Школу лидера».