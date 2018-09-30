Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства «Казань ЭКСПО»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Международный выставочный центр «Казань ЭКСПО» и ознакомился с ходом строительства объектов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В ходе осмотра Президенту республики рассказали о высокой степени готовности выставочного центра. Работы на данный момент ведутся в круглосуточном режиме, полная готовность комплекса ожидается к середине октября. В это же время планируется провести первое мероприятие в новом комплексе — международную выставку «Дорога — 2018».

Выставочный комплекс «Казань ЭКСПО» предназначен для проведения на его площадках чемпионата мира по профессиональную мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани в будущем году.

Ранее сообщалось, что российская национальная сборная заняла первое место в медальном зачете на чемпионате EuroSkills Budapest, а представители из Татарстана принесли в общую копилку сборной 3 золотые медали.

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