Поклонники обсудили проблемы Волочковой с алкоголем

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Фолловеры в Сети в очередной раз бурно обсуждают проблемы танцовщицы Анастасии Волоковой с алкоголем. Поводом послужила фотография, которую Настя сделала в голом виде, прикрывшись вениками, а затем выложила ее в Instagram.



На снимке раскрасневшаяся от жара бывшая балерина сидит в бочке, как предположили подписчики, в неглиже. Грудь она прикрывает парными вениками. Снимок вызвал множество негативных отзывов от подписчиков Волочковой: многие из них упрекнули ее в пьянстве, другие – в однообразных снимках.



«Ой, как спилась, ужас», «Она из бани бежит голяком в купель каждый раз?», «Ага, и бутылка водки», «И винишко!?», «Она уже скорей антиквариат, невостребованная и одинокая, от этого у нее все беды», «Одно и то же. Вы хотя бы еще где-то бываете, что-то посещаете? Неужели больше негде сфотографироваться? Ну один примитив», – возмущаются пользователи в Сети.



Ранее поклонники уличили Волочкову в проблемах с алкоголем, когда она выкладывала фото семейных ужинов со спиртными напитками и кальяном, а также танцы «подшофе» с женихом в одном из столичных кафе.



Сама Анастасия никак не ответила на заявления своих подписчиков. В последнее время экс-балерина предпочитает скрывать негативные комментарии.

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