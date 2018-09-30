Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов сыграет в матче с «Адмиралом» в Казани

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Вратарь казанского ХК «Ак Барс» Эмиль Гарипов сыграет в матче между «барсами» и «Адмиралом» из Владивостока, который пройдет сегодня в Казани, сообщает РИА Новости.

Гарипов из-за полученной травмы пропустил почти четыре недели. Остальной состав «Ак Барса» останется таким же, как во время предыдущей игры с «Амуром». Сегодняшнюю встречу пропустят нападающий Данис Зарипов и защитник Андрей Марков.

28 сентября в непростом домашнем матче казанцы обыграли хабаровчан со счетом 3:1.

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