Татарстан принес в копилку сборной России четыре медали на EuroSkills

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Александр Елисеев). Сборная России с триумфом завершила чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в Будапеште. В состав национальной сборной вошли 6 представителей из Татарстана, которые завоевали 3 золотые медали и одну серебряную.

«Это действительно большой вклад в общую победу и большая надежда на победу в Казани, на чемпионате мира в 2019 году. Каждый из этих ребят долго шел к своей победе — некоторые уже становились призерами на чемпионате мира в Абу-Даби. Некоторые впервые принимали участие в чемпионате международного уровня, и мы очень надеемся, что они создали хороший задел, который позволит уже будущим поколениям членов национальной сборной поддерживать эту же планку и по-прежнему достигать высот на международных соревнованиях, будь то европейское или мировое первенство», — отметил руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

В общей сложности в чемпионате приняли участие 600 конкурсантов из 28 стран. Сборная России состязалась в 41 компетенции.

Кроме того, на стажировку в Будапешт отправились 19 волонтеров движения WorldSkills Kazan 2019.

«У чемпионата Европы есть своя специфика проведения, все же он чуть меньше, чем мировой. Самое главное, мы смогли оценить реализацию программы „Посетитель“ — фактически сто тысяч школьников посетили площадку чемпионата за три дня. Мы видели плюсы и минусы и будем учитывать их при подготовке программы „Посетитель“. Мы учтем все плюсы и минусы, чтобы провести лучший чемпионат в истории», — подчеркнул Эмиль Губайдуллин.

EuroSkills — это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 28 стран-участниц WorldSkills Europe.

Предыдущий чемпионат прошел в 2016 году в шведском Гетеборге. А в 2022 году его примет Санкт-Петербург — такое решение единогласно приняли все 28 стран-участниц.

Движению WorldSkills в мире уже более 70 лет, однако чемпионаты среди европейских команд впервые стартовали в 2008 году.

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