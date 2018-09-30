Объявлен прием заявок на питчинг кинопроектов стран Арктики Arctic open

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). С 6 по 9 декабря в Архангельске в рамках II Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open состоится первый международный питчинг кинопроектов стран Арктики, сообщает Минкультуры РТ.



В событии могут принять участие режиссеры, сценаристы, продюсеры любого возраста и национальности. Заявки могут быть поданы индивидуально или от группы сценаристов, а от режиссеров и продюсеров принимается не более двух заявок.



Приоритетные темы питчинга — «Чтобы Арктика стала ближе…» и «К 100-летию русского писателя Федора Абрамова». Также принимаются работы в категории «Документальное кино».



Для участия необходимо прислать онлайн-анкету до 10 ноября. В конкурсной программе будут демонстрироваться образцы современного кинематографа стран Арктики и малых коренных народов Севера.

В рамках фестиваля состоятся образовательные, деловые, культурные программы, а также питчинг, медиа-летучка, семинар для руководителей киноклубов, внеконкурсный показ фильмов, творческие лаборатории с участием известных деятелей российского и зарубежного кинематографа.

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