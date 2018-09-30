Анатолий Терехов: В 2020-2021 годах хотим в Казани принять мировые соревнования по тхэквондо

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Южная Корея в Российской Федерации У Юн Гыном рассказал о намерениях провести мероприятия мирового уровня по тхэквондо в Казани.

«Федерация тхэквондо Татарстана выступила с заявкой на проведение турнира мирового уровня. Министерство спорта и Правительство поддержали эту инициативу. Поэтому в 2020-2021 годах мы выйдем на Всемирную федерацию тхэквондо с просьбой предоставить нам право проведения одного из крупных мировых соревнований. Возможно, это будет серия Гран-при, может это будет чемпионат мира», — сообщил Анатолий Терехов.

Президент Союза тхэквондо России также отметил, что Кубок Посла Республики Корея, который проводится в Центре бокса и настольного тенниса, это не только спортивное мероприятие, но и один из способов развития культурных и деловых связей между Россией и Кореей.

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