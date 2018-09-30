Скончался американский блюзовый певец Отис Раш

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Американский блюзовый певец и гитарист Отис Раш скончался в возрасте 84 лет, передает РИА Новости.



О смерти музыканта стало известно от его жены. По словам супруги, Раш скончался в субботу, 29 сентября. Причиной смерти стали осложнения после инсульта, который он перенес в 2003-м.



Многие композиции Раша признаны классикой блюза. Его первая запись I Can`t Quit You Baby (1956 год) сделала его всемирно известным.

«Изюминкой» Раша было то, что он, будучи левшой, играл на «правой гитаре», и это влияло на звук.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что голливудский актер Берт Рейнольдс скончался от остановки сердца.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.