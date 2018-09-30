В Набережных Челнах отремонтируют проспект Мира

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В 2019 году в Автограде примутся за капитальный ремонт проспекта Мира. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, побывавший в Набережных Челнах, пишут «Челнинские известия».



Глава ведомства проинспектировал реконструкцию улицы 40 лет Победы, которая должна быть закончена к 8 октября. Осмотр начался с проспекта Дружбы народов и завершился на проспекте Яшьлек. Подрядчики установили около 200 дорожных знаков, четыре километра ограждений, доработали светофорные узлы и трамвайные переезды. Параллельно с работами завершается и благоустройство территорий. Участок от Дружбы народов до проспекта Хасана Туфана благоустроен, от проспекта Хасана Туфана до проспекта Вахитова работы по благоустройству почти завершены.



Одновременно с работами идет благоустройство на прилегающей территории: работники посадили саженцы и засеяли газоны. На реконструкцию улицы было выделено 850 млн рублей из федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги».



Ленар Сафин положительно оценил ход работ. Он отметил, что это будет хороший подарок челнинцам, горожане оценят новые возможности улицы: появились тротуары, новые разворотные петли. По словам министра, улица стала совершенно другой.



В заключение министр сообщил, что в следующем году в Набережных Челнах приведут в порядок проспект Мира.

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