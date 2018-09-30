У Юн Гын: Тхэквондо развивает не только физическую силу, но и спортивный моральный дух

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Вчера в казанском Центре бокса и настольного тенниса прошло открытие X Всероссийского чемпионата по тхэквондо «Кубок Посла Республики Корея в Российской Федерации», на котором присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в РФ У Юн Гын.

«В России активно развивается тхэквондо, особенно это заметно в Татарстане. Это заметно по Алексею Денисенко, который занимал призовые места на Олимпийских играх. В июне между министром спорта РФ и Республикой Кореей было заключено соглашение на продолжение отношений. В этом соглашении есть пункт о том, что мы можем обмениваться спортсменами и тренерами для увеличения опыта», — рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Южной Кореи в РФ.

«Тхэквондо развивает не только физическую силу, но и спортивный моральный дух, поэтому идеально подходит для детей и подростков. Для формирования их здоровой личности», — отметил дипломат.

Также У Юн Гын выразил благодарность Казани за хорошую организацию таких больших мероприятий, как чемпионат мира по футболу. Посол смотрел матч Республика Южная Корея — Германия вместе с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

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