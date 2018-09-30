В Заинске открылась выставка всероссийского проекта «Место встречи с искусством»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Заинске открылась выставка в рамках всероссийского проекта «Место встречи с искусством», жители города могут бесплатно посетить передвижную галерею и послушать лекции искусствоведов. Об этом сообщает «Заинск-информ».



Заинск вошел в число трех городов республики, в которых реализуется этот культурный проект. В экспозиции представлены высокоточные полноразмерные копии картин советских мастеров, чьи произведения рассказывают о поворотных событиях в истории нашей страны: «Встреча героического экипажа» Петра Мальцева, «Оборона Севастополя» Александра Дейнеки, «После боя» Кузьмы Петрова-Водкина, «Монтаж цеха» Петра Вильямса, «Письмо с фронта» Александра Лактионова, «Женщины-радистки» Марии Бри-Бейн.



Репродукции создавались в Санкт-Петербурге специально для проекта. Копии максимально соответствуют оригиналам — изображение наносилось на грунтованный холст по уникальной технологии с соблюдением цветовых нюансов и сохранением фактуры живописного мазка. Для воссоздания одной работы было сделано до сорока точнейших снимков каждой картины.



Экскурсии по выставке проводят московские студенты. Организатором акции является Минкультуры РФ и Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО». Культурная инициатива уже состоялась в 57 малых и средних городах России. В этом году к акции присоединились еще девять новых региональных направлений.

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