МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ грядущей ночью и днем на территории республики ожидается туман, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Туман опустится на отдельные районы Татарстана с 22 часов сегодня до 6 утра 1 октября.

МЧС напоминает, что туман опасен для всех участников дорожного движения. При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в данных условиях происходит с движущимся впереди транспортным средством. Следует увеличить обычную дистанцию и снизить скорость. Избегайте внезапных торможений, снижайте скорость плавно.

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