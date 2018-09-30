Завтра в Татарстане проверят системы экстренного оповещения

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане проверят системы оповещения граждан, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В процессе Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне 1 и 2 октября в республике будут проверять региональные, местные и локальные системы речевого оповещения. В том числе и комплексную систему экстренного оповещения об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Так, завтра с девяти до 10.20 утра в Казани и Верхнеуслонском районе по «ИДИС» будут транслировать: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения».

В тот же день с девяти до десяти утра в Казани и во всех районах сработают системы речевого оповещения РСУ-300 с аналогичным сообщением.

С 9.30 до 10.30 оповестят также весь персонал крупных производственных объектов. В девять будут перехвачены трансляции канала «Татарстан – Новый век» и радиостанций FM диапазона.

ГУ МЧС России по РТ просит граждан соблюдать спокойствие и внимательно прослушать речевые сообщения. Понимание степени угрозы, знание сигналов гражданской обороны и адекватные действия при угрозе ЧС помогут спасти жизнь вам и вашим близким.

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