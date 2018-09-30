Рустам Минниханов опубликовал видеоролик «Шурале»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик, подписанный как «Габдулла Тукай „Шурале“».
Короткое видео представляет собой красивый видеоряд с кадрами осеннего леса, по которому гуляет молодой человек. Под шум леса и птичий щебет за кадром зачитали отрывок на татарском языке из знаменитой поэмы татарского поэта «Шурале».
Пользователи соцсети одобрительно отозвались об отрывке: «шәп булган!!!!», «Великолепно!», «Ис киткеч!!!!!» (авторские орфография и пунктуация сохранены).
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