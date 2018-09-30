В Крым приехала делегация из Норвегии

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Крым сегодня утром приехала делегация из Норвегии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.
Гемпель отметил, что перед властями стоит задача «прорвать информационную блокаду» и донести объективную информацию о том, что происходит на полуострове и в целом в России.
Норвежскую делегацию возглавляет руководитель общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Хендрик Вебер. Гости планируют посетить Ялту, Симферополь, Севастополь и Бахчисарай. Визит продлится до шестого октября.