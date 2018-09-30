(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Число жертв цунами в Индонезии выросло до 832 человек, передает РИА Новости.

По последним данным агентства, пропавшими без вести в Палу числятся три выходца из Франции, гражданин Малайзии и уроженец Южной Кореи. Россиян среди погибших нет.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 балла случилось в минувшую пятницу. После него на побережье Индонезии обрушилось цунами, сейсмологи зафиксировали свыше 170 афтершоков. Больше всего повреждений получил остров Сулавеси.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.