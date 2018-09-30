СМИ назвали подлодку «Казань» самым грозным противником флота США

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Субмарина «Казань» проекта «Ясень-М» названа самым грозным противником Военно-морских сил США, сообщает РИА Новости со ссылкой на National Interest.

Как отмечается в издании, подлодка «Северодвинск», которая предшествовала субмарине «Казань», уже вызывала восхищение у американских военных. Так, контр-адмирал Дэйв Джонсон отметил, что флот страны столкнется с «суровым потенциальным противником», чтобы убедиться в этом, «достаточно взглянуть на „Северодвинск“».

В распоряжение Военно-морского флота России подводная лодка «Казань» поступит в 2019 году. Многоцелевые атомные субмарины «Казань», «Красноярск», «Новосибирск» и «Архангельск» строятся по усовершенствованному проекту «Ясень-М».

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