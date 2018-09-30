Илон Маск покинет пост главы Совета директоров Tesla

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Основатель Tesla Илон Маск покинет пост председателя Совета директоров компании минимум на три года, сообщает РИА Новости.

Маск и Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов урегулировали в досудебном порядке предъявленные основателю корпорации обвинения в мошенничестве. Маск останется руководителем Tesla, но на посту главы Совета директоров его заменит независимый председатель. На Маска был наложен штраф в 20 млн долларов, компания также должна будет выплатить двадцать млн долларов. Кроме того, одним из пунктов договоренностей стало введение дополнительных мер контроля за сообщениями бизнесмена.

Эти договоренности должен будет утвердить суд. Такие меры должны предотвратить сбои функционирования рынка и негативные последствия для акционеров компании, считают в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

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