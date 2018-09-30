(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Полицейские Казани выявили почти 700 нарушений в сфере миграционного законодательства, сообщает пресс-служба городской полиции.

В столице Татарстана с 10 по 25 сентября прошли операции «Нелегальный мигрант» и «Нелегал 2018».

В рамках операции «Нелегальный мигрант» правоохранители провели комплексные рейды по стройплощадкам и рынкам города, уделяя особое внимание проверке паспортов и соблюдения правил миграционного законодательства иностранцами и лицами без гражданства.

Правоохранители проверили свыше пятисот адресов проживания иностранцев, более 240 работодателей, у которых они работают и 168 мигрантов.

По итогам проверки были обнаружены 376 нарушений. 224 иностранных гражданина привлекли к ответственности за нарушения правил въезда в РФ, 100 протоколов составили против работодателей, 15 иностранцев задержали, а 28 гостей страны выдворили за ее пределы. Еще по 11 материалам были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная постановка на учет иностранного гражданина или ЛБГ по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

В процессе операции «Нелегал – 2018» сотрудники полиции пресекли 313 нарушений в сфере миграционного законодательства, 19 иностранцев принудительно покинули Россию.

УМВД России по Казани напоминает, что информация о незаконном пребывании мигрантов, о фиктивных постановках на учет иностранных граждан и других нарушениях принимается по телефонам (843) 291-48-21, а также 02 и 052.

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