Президент Сербии планирует обсудить с Путиным ситуацию в Косово

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Президент Сербии Александр Вучич намерен встретиться с российским Президентом Владимиром Путиным и обсудить со своим коллегой ситуацию в Косово, сообщает РИА Новости.
Вучич рассказал о своем желании, чтобы Сербия являлась страной мира и экономического процветания. По его словам, он попросит у Путина поддержки на всех международных форумах.
На вопрос о возможности оказания военной помощи со стороны России, Вучич ответил отрицательно и добавил, что не хочет, чтобы на территории страны происходили крупные военные конфликты.
По информации сербских СМИ, встреча президентов двух стран пройдет второго октября в столице России.