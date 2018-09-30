Президент Сербии планирует обсудить с Путиным ситуацию в Косово

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Президент Сербии Александр Вучич намерен встретиться с российским Президентом Владимиром Путиным и обсудить со своим коллегой ситуацию в Косово, сообщает РИА Новости.

Вучич рассказал о своем желании, чтобы Сербия являлась страной мира и экономического процветания. По его словам, он попросит у Путина поддержки на всех международных форумах.

На вопрос о возможности оказания военной помощи со стороны России, Вучич ответил отрицательно и добавил, что не хочет, чтобы на территории страны происходили крупные военные конфликты.

По информации сербских СМИ, встреча президентов двух стран пройдет второго октября в столице России.

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