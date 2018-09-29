Татар-информ

30 сентября 2018, 11:30

Культура

Открытие Дней культуры Узбекистана в Татарстане отметили праздничным концертом

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Культура

Открытие Дней культуры Узбекистана в Татарстане отметили праздничным концертом

Фото: Рамиль Гали

В торжественном мероприятии приняли участие творческие коллективы и артисты из Республики Узбекистан.

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Татьяна Иванова). Вчера в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля прошел концерт, посвященный открытию Дней культуры Республики Узбекистан в Татарстане. В торжественном мероприятии приняли участие творческие коллективы из Узбекистана. Также в фойе театра была организована фотовыставка «Современный Узбекистан».

Открыли концерт министр культуры РТ Ирада Аюпова и заместитель министра культуры Республики Узбекистан Умиджон Куконбаев.

«Совсем недавно в Москве прошли Дни Узбекистана, а сегодня мы принимаем гостей в Казани. Это не первое мероприятие, которое проходит под эгидой развития, укрепления и дружбы наших братских народов, — обратилась к гостям концерта Ирада Аюпова. — Мы очень рады, что у нас так активно развиваются культурные связи. Буквально недавно в Узбекистане, в Ташкенте, прошли гастроли татарского театра имени Галиаскара Камала — нашего лучшего национального театра. Сейчас мне хотелось бы передать отдельные слова благодарности Бахтиёру Сайфуллаеву (министр культуры Республики Узбекистан — прим. Т-и) за то, что он оказал такое содействие в организации гастролей нашего театра».

Также министр культуры РТ напомнила, что недавно в театре имени Галискара Камала было представлено искусство Узбекистана.

«Мы сотрудничаем с большим количеством направлений, но самое главное то, что у нас одна задача, одна миссия — в мультикультурном мире сохранить нашу национальную идентичность», — добавила Ирада Аюпова.

Ее поддержал заместитель министра культуры Узбекистана Умиджон Куконбаев. В своей речи он поблагодарил Республику Татарстан за теплый прием, отметив, что сотрудничество между Узбекистаном и Россией в области культуры продолжает укрепляться.

«Прежде всего я хотел бы выразить глубокую и искреннюю признательность, оказанную нам на древней татарской земле. Это мероприятие организовано, чтобы познакомиться с культурой и искусством нашего народа. Когда мы приезжаем в Татарстан, мы видим народ, который ценит и дорожит своей культурой», — сказал Куконбаев.

В праздничном вечере приняли участие известные солисты, а также артисты Государственного академического Большого театра Узбекистана имени А. Навои и танцевальный ансамбль «Тумор». Их выступления сопровождались красочным видеорядом — на большом экране позади коллективов гости вечера могли насладиться видами природы и культурными особенностями Республики Узбекистан. Как отметили гости праздника, это стало прекрасным дополнением к концерту.

«Больше всего мне понравилось выступление певицы Айгуль Надыровой — у нее прекрасный тембр. И, конечно же, видеоряд, он добавил атмосферу этому вечеру», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» гость концерта Шахзод Пардаев.

Торжественное мероприятие посетила официальная диаспора из Узбекистана, дипломаты, общественные деятели, деятели культуры и искусств. Также на концерт пришли уроженцы Узбекистана из Казанского федерального университета.

«Мне понравились выступления — танцевальный коллектив показал отличные номера. А вообще это мероприятие вернуло меня на Родину — сейчас я учусь в Казани и очень скучаю по Узбекистану», — поделилась студентка КФУ Муслима Абдулаева. 

Дни культуры Узбекистана продлятся в Казани до 30 сентября.

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