В Нижнекамске появилась своя студия по созданию мультфильмов

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Нижнекамский центр «Веста» выиграл грант АО «РИТЭК» и фонда «Лукойл» в IX конкурсе социальных и культурных проектов в Казани. На эти средства в центре появилась реабилитационная студия по созданию мультфильмов, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В этом году на конкурс поступило более 600 заявок из 45 районов Татарстана, гранты были выделены 146 проектам.





Проект «Сказочная страна "Детство"» центра «Веста» стал победителем в номинации «Духовность и культура». В ходе реализации проекта предполагается работа анимационной реабилитацинной студии. Участниками проекта стали воспитанники от десяти до 14 лет, находящиеся на социальном обслуживании в центре, а также волонтеры. На выделенную сумму приобрели фотоаппарат, ноутбук и наушники для создания мультипликационного фильма.



Подростки объединились в команду, педагоги провели с ними занятия на сплочение. Вместе с волонтерами обсуждается сценарий, создаются герои и декорации, осуществляется покадровая съемка. В финале процесса произойдет озвучка героев и монтаж.





В центре «Веста» на социальном обслуживании состоит 313 семей, в них воспитывается 492 ребенка.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что нижнекамский детский сад выиграл гранд на оборудование соляной пещеры.

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