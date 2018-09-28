Новый Дом детского творчества в Агрызе заработал в полном режиме

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Дом детского творчества «Радуга талантов», открывшийся 1 июня этого года, заработал в полном режиме», группы укомплектованы на 95 процентов, пишут «Агрызские вести».

В новом учебном году в филиалах Дома детского творчества на базе 17 учреждений занимается 2300 ребят. Само новое здание в городе еженедельно посещает 900 юных талантов.

Первыми приходят учащиеся начальных классов. Их занятия начинаются в 13.50. Затем к 15.30 подтягиваются школьники среднего и старшего звена. И те, и другие занимаются по полтора часа. В 16.10 в школу раннего развития «АБВГДейка» приходят дошколята. Они занимаются по 30 минут с десятиминутной переменой.

Директор учреждения Валентина Федорова рассказывает, что школа раннего развития и кружок робототехники пользуются особой популярностью, но так как группы уже укомплектованы, принимаются заявления в резерв.

Картингисты второго года обучения уже занимаются, а вот новички пока ждут педагога, который вскоре приступит к работе. Спортивных залов в учреждении не предусмотрено, поэтому секции рукопашного боя и боксеры занимаются в других заведениях.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Агрызском районе преобразили тротуар возле школы по улице Пушкина.

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