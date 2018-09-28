На реке Меша появилась плантация жимолостных кустарников

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). На территории Кулаевского сельского поселения Пестречинского района, у реки Меша, прошла массовая посадка жимолостных кустарников. Это первый подобный опыт не только в районе, но и республике, пишет газета «Вперед».

Зачинателями необычного дела стали три фермера. Их проект поддержало руководство района, для чего им был выделен земельный участок площадью 15 гектаров. При подборе земли были учтены все условия: и географическое положение – на южном склоне, и вопрос по поливу – в непосредственной близости от реки Меша.

Посадка трехлетних кустарников проходила с применением всех технологических приемов. Для экономии времени в работе использовали бензобур.

В будущем фермеры планируют заняться реализацией ягод и их переработкой, а пока необходимо ждать, пока куст полностью созреет и начнет плодоносить, это произойдет лет через пять – семь. Поэтому сейчас перед предпринимателями стоит главная задача – посадить и вырастить все саженцы. Фермеры отмечают, что жимолость – морозоустойчивая культура, есть надежда, что она приживется здесь хорошо.

Всего на участке будет посажено семь сортов жимолостных культур. Жимолость обладает высокими лечебными, профилактическими свойствами, так как содержит множество полезных для человеческого организма компонентов. В ее ягодах содержится много полезных для здоровья витаминов и минералов. Преимущества жимолости: ягоды появляются на 15 – 20 дней раньше клубники и земляники, помогают быстро восполнить дефицит витаминов после зимы, способствуют улучшению работы иммунной системы.

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