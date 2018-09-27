Агрызские школьники провели социальную акцию «Пешеходный переход»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Возле агрызской школы №3 состоялось профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения, пишут «Агрызские вести».

Отряд юных инспекторов движения 5-го класса гимназии № 1 под руководством старших инспекторов отделения ГИБДД Лейлой Юсуповой и Айдаром Ахметшиным провели социальную акцию «Пешеходный переход». Для пятиклассников акция стала дебютной, а их старшие сверстники в прошлом году стали победителями районного конкурса «Безопасное колесо» и защищали честь района в Набережных Челнах.

Юные инспектора наносили краской перед пешеходным переходом предупреждающие трафареты: «Возьми ребенка за руку», «Убедись в безопасности перехода» и изображение ребенка и родителя, держащихся за руки. Также дети раздавали водителям и взрослым пешеходам памятки «Безопасность на дороге», а школьникам – тетради юных пешеходов.

Ребята признались, что им понравилось быть участниками акции. По их словам, «одно дело – сидеть в кабинете и заниматься теорией, другое – вживую общаться с водителями, пешеходами».

Также пятиклассники пообещали, что будут верными помощниками инспекторов ГИБДД.

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