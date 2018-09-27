В Нижнекамске наградили конкурсантов проекта «Их выбрало время»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске реализуется проект «Их выбрало время», посвященный почетным гражданам. Школьники и студенты проводят серьезную исследовательскую работу, связанную с именами прославленных нижнекамцев, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Промежуточным итогом проекта стало награждение лучших участников конкурса. На торжественной церемонии присутствовали и сами почетные граждане.



На конкурс на сегодняшний день прислано 77 проектов. Организаторы рассказали, что в ходе работы участники снимали видеофильмы, записывали интервью, издавали брошюры и сборники. Один из конкурсантов для того, чтобы достать информацию по почетному гражданину, переписывался с жителями США.

Организатором конкурса выступает Управление образования по Нижнекамскому району.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в музее Нижнекамска открылась посвященная будням комсомольцев экспозиция.

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